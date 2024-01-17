"قُبلة على جبين القامة".. تفاعل على فيديو وصول وائل الدحدوح إلى قطر

وائل الدحدوح بعد مقتل نجله حمزة: آمل أن يكون آخر الصحفيين الذين يُقتلون بغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل مراسل قناة "الجزيرة" القطرية في قطاع غزة، وائل الدحدوح، إلى العاصمة الدوحة، مساء الثلاثاء، وأثار فيديو وصوله إلى قطر تفاعلا واسعا بين مستخدمي منصة "إكس"، من مدونين وصحفيين.

وقالت شبكة "الجزيرة" عبر صفحتها الرسمية على "إكس": "وصول الزميل وائل الدحدوح إلى العاصمة القطرية الدوحة لتلقي العلاج".

ونشرت الشبكة مقطع فيديو للحظة وصول الدحدوح، الذي لفت أنظار العالم بصبره على مقتل زوجته وأبنائه خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى الدوحة حيث كان باستقباله عدد من زملائه من ضمنهم صحفي الجزيرة، تامر المسحال.

وتأتي زيارة مراسل الجزيرة إلى قطر بهدف تلقي العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها في يده إثر غارة جوية في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، قُتل فيها مصور الشبكة، سامر أبو دقة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قتلت غارة جوية إسرائيلية زوجة الدحدوح وابنه وحفيده، وتلقى الأخبار بينما كان على الهواء يغطي الصراع بين إسرائيل و"حماس".

وقُتل مؤخرا نجل الدحدوح الآخر، حمزة، في غارة جوية أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنها وأشارت إلى أنها كانت تستهدف "إرهابيا" كان موجودا في السيارتين المستهدفتين.

وتفاعل مستخدمو منصة "إكس" مع وصول مراسل "الجزيرة" إلى الدوحة، إذ نشر المسحال صورة أظهرته وهو يُقبل رأس الدحدوح وعلق عليها بالقول: "قبلة على جبين القامة".

ونستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: