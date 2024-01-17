وزير خارجية لبنان لـCNN: نحن "خائفون" من جرنا إلى حرب إقليمية أوسع.. ونتحاور مع حزب الله

مجتمعات مهجورة.. شاهد ما رصدته كاميرا CNN على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في جولة مع قوات اليونيفيل

شاهد.. إصابة عدد من الطلاب في جنوب لبنان بعد غارة إسرائيلية

(CNN) -- أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن الحل في غزة "سيسمح بتخفيف التصعيد في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط".

وفي حديثه مع جوليا تشاترلي، مراسلة شبكة CNN، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حذر غوتيريس من أنه "قلق للغاية بشأن لبنان".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "لا يمكن أن يكون لبنان غزة جديدة"، وأضاف أنه يرى جهودا جدية من جانب الحكومة اللبنانية والولايات المتحدة وأطراف أخرى.

وتابع غوتيريش: "من المهم جدا تجنب المواجهة العشوائية في لبنان سيعني ذلك خراب البلاد".

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى "وقف إطلاق النار الإنساني" من أجل تسهيل تحرير الرهائن "فوراً ودون شروط" لتوفير "مساعدة إنسانية فعالة لشعب غزة" و"لتسهيل مفاوضات جادة لخفض التصعيد في لبنان".