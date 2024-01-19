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القدس (CNN)-- أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مساء الخميس، لمناقشة تطورات الحرب في قطاع غزة، والتوترات على الحدود مع لبنان.

ويأتي ذلك بعد أن بدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية.

وبحسب ما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي عن الاتصال، فقد "شدد الوزير غالانت على تصميم دولة إسرائيل والمؤسسة الدفاعية فيها، على مواصلة العمل حتى تحقيق أهداف الحرب، وتحديدا، تدمير قدرات حماس العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة".

وأضاف: "أطلع الوزير الإسرائيلي نظيره الأمريكي على التطورات العملياتية في الحرب، بما في ذلك الإنجازات في الجهود العسكرية المستمرة لتفكيك البنية التحتية للإرهاب، والقضاء على إرهابيي حماس في جميع أنحاء قطاع غزة".

كما ناقش الوزيران تصاعد التوترات على الحدود مع لبنان.

وقال مسؤولون أمريكيون، الخميس، إنهم لن يسمحوا لرفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف بأن يمنعهم من الضغط بشأن هذه المسألة مع نظرائهم الإسرائيليين.