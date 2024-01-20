نشر السبت ، 20 يناير / كانون الثاني 2024

مواجهة بين مراسلة CNN ومستوطن مسلح بزي عسكري في الضفة الغربية.. شاهد ما حدث

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(CNN)- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا أن مواطنا أمريكيا توفي في الضفة الغربية، الجمعة، وطلبت الوزارة من الحكومة الإسرائيلية مزيدًا من المعلومات حول الظروف المحيطة بوفاته، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة CNN.

وأضاف المتحدث: "نقدم خالص تعازينا للعائلة".

وأردف المتحدث: "احتراما للعائلة خلال هذا الوقت العصيب، ليس لدينا أي تعليق آخر". ولم يعلن المتحدث اسم الشخص لاعتبارات الخصوصية.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق الجمعة، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الشاب توفيق حافظ عجاق (17 عاما) قُتل بالرصاص.

وقال الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية لـCNN إنهم تلقوا تقريراً يفيد بأن ضابط شرطة خارج الخدمة ومدنيا إسرائيلياً أطلقا النار باتجاه "شخص فلسطيني يشتبه في قيامه بإلقاء الحجارة في منطقة المزرعة الشرقية".

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يقوم بمراجعة ادعاءات بأن جنديا أطلق النار على الشخص، في حين فتحت الشرطة الإسرائيلية أيضا تحقيقا.