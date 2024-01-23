نشر الثلاثاء ، 23 يناير / كانون الثاني 2024

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مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة لـCNN: حوالي 400 ألف شخص بحالة مجاعة في غزة

(CNN)-- قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إن إسرائيل "تدمر" النظام الغذائي في غزة، وذلك في منشور على موقع "إكس"، تويتر سابقا، الاثنين.

وأضاف فخري، أنه "أمر غير مسبوق أن تجعل سكانا مدنيين بأكملهم يعانون من الجوع تماما وبسرعة. إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة".

وأوضح المسؤول الأممي أن إسرائيل تفرض عمدا معدلا مرتفعا من الأمراض وسوء التغذية لفترات طويلة والجفاف والمجاعة، من خلال تدمير البنية التحتية المدنية.

وأسفر حصار إسرائيل على قطاع غزة عن تدمير مساحات شاسعة من القطاع، وتقليص إمدادات الغذاء والوقود والمياه، وسحق النظام الطبي في القطاع.

وتم تهجير أكثر من 1.9 مليون فلسطيني قسرا، عدة مرات، وفقا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".