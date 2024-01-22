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(CNN)-- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي لم يسمح إلا بوصول ربع بعثات المساعدات التي خططت لها الوكالات الإنسانية إلى غزة، بما يعادل 7 من أصل 29 بعثة مساعدات.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن هناك "زيادة كبيرة" في معدل رفض الجيش الإسرائيلي وصول المساعدات إلى مناطق شمال وادي غزة، بوسط غزة، مقارنة بالأشهر السابقة.

وبحسب "أوتشا"، فإنه ما بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 2023، تم رفض 6 فقط من أصل 43 (14%) من المهام المخطط إرسالها إلى شمال القطاع، وتم تسهيل الباقي.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على إحصاءات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وبين يومي السبت والأحد الماضيين، دخلت نحو 325 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية وغيرها من الإمدادات إلى غزة عبر معبري رفح ومعبري كرم أبو سالم الحدوديين. في حين كان يتم السماح لنحو 500 شاحنة تجارية ومساعدات بدخول غزة يوميا قبل 7 أكتوبر 2023.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن 15 مخبزا فقط في أنحاء غزة تعمل، منها ستة في جنوب غزة، وتسعة في المنطقة الوسطى، وأضاف أنه لا توجد مخابز عاملة في شمال غزة.

وأردف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أن هناك 16 مستشفى لا تزال تعمل بشكل جزئي في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك تسعة في جنوب غزة وسبعة في الشمال.

وأكد "أوتشا" أنه في جنوب غزة، فإن ثلاثة مستشفيات هي: مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبية في خان يونس "معرضة لخطر الإغلاق بسبب صدور أوامر الإخلاء في المناطق المجاورة، واستمرار الأعمال العدائية بالقرب منها".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن مستشفى كمال عدوان في شمال غزة يعمل "بدرجة محدودة" منذ منتصف يناير/كانون الثاني 2024.