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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لن تدعم إسرائيل في إنشاء ما يسمى بـ"المناطق العازلة" بشكل دائم في غزة، التي من شأنها أن تقلل بشكل فعلي حجم الأراضي الفلسطينية.

وقال بلينكن مجددًا، في مؤتمر صحفي في أبوجا بنيجيريا: "عندما يتعلق الأمر بالوضع الدائم لغزة، فقد كنا واضحين، وما زلنا واضحين بشأن عدم التعدي على أراضيها".

ومع ذلك، قال بلينكن إنه قد تكون هناك حاجة إلى "ترتيبات انتقالية" توفر "الترتيبات الأمنية الضرورية" للسماح بعودة الإسرائيليين الذين فروا من المناطق المجاورة لغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد بلينكن أيضًا أنه يجب السماح لسكان غزة الذين فروا من منازلهم بالعودة، وأن يكون الفلسطينيون قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم.