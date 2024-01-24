السيسي نافيًا مشاركة مصر في حصار غزة: "أروح من ربنا فين لو أنا السبب"

هل السعودية مستعدة لإرسال قوات إلى غزة ضمن قوة عربية؟ شاهد رد فيصل بن فرحان

تدعي أنها تبحث عن بقايا رهائن.. شبكة CNN تشهد مباشرة نتائج جرف إسرائيل لمقابر في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشاركة بلاده في فرض حصار على غزة بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية في القطاع، قائلا: "أنا هروح من ربنا فين لو أنا السبب".

وقال السيسي، على هامش احتفالية عيد الشرطة، الأربعاء: "اتقال كلام كتير على أن مصر هي السبب... أنا هروح من ربنا فين؟ّ! ولو أنا السبب فى منع دخول لقمة عيش لغزة، أروح من ربنا فين؟!"

وأضاف السيسي أن "معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة في 7 أيام في 30 يومًا"، مؤكداً: "لا يمكن نقفل معبر رفح أمام عبور المساعدات لغزة... ومش لازم يصدر بيان هيئة الاستعلامات ولا الخارجية والداخلية ولا المخابرات العامة.. احنا مش بنعمل كده".

وألقى باللائمة على "إجراءات الجانب الآخر" في عرقلة المساعدات المارة من معبر رفح إلى غزة، مُشيرًا إلى أنه ذلك "شكل من أشكال الضغط الذي يمارسه الجانب الإسرائيلى على القطاع".

وخاطب السيسي المصريين في معرض تعليقه على الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، مصحوبة بتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار ونقص احتياطات النقد الأجنبي.

واعتبر السيسي أن الضائقة الاقتصادية "لها حلول" دون الإشارة إلى ماهيتها، فيما ذكر أنه يقدر معاناة المصريين جراء الظروف الحالية، قائلا: "لا تتصوروا أنني كمصري زيكم مش مقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية اللى موجودة في مصر... مقدرها كويس ومقدر أكثر صلابة المصريين... عارف أن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية"، بينما حذر من ما سماه "محاولة تأليب الرأى العام على الدولة"

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