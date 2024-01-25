"المكان المتبقي بعد ذلك هو البحر".. ملجأ الأمم المتحدة يتعرض لقصف إسرائيلي وسط قتال عنيف في خان يونس

"سندي في الحياة راح".. طفل فلسطيني يتساءل كيف سيعيش بعد الحرب وسط تركيز إسرائيل هجماتها في خان يونس

(CNN) -- رفعت إسرائيل السرية عن أكثر من 30 وثيقة، بما في ذلك ملخصات لاجتماعات مجلس الوزراء، كجزء من دفاعها ضد اتهام جنوب إفريقيا لها بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، حسبما قال مسؤول إسرائيلي مطلع على الأمر لشبكة CNN الخميس.

ويهدف رفع السرية عن الوثائق إلى إظهار أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت خطوات لتعزيز المساعدات الإنسانية والدعم الطبي للمدنيين الفلسطينيين في الأشهر الأولى من الحرب.

وقال المسؤول إن إسرائيل رفعت السرية عن الوثائق في محاولة لإبطال ادعاء جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية، والذي يعتمد على نية الحكومة الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة عن قرارها في القضية الجمعة، وليس من الواضح ما سيكون القرار، ولكن يمكن أن يدعو لوقف إطلاق النار في الصراع.

جدير بالذكر أن قرارات المحكمة الدولية ملزمة قانونياً، لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذ قراراتها. القرار النهائي حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة من المرجح أن يستغرق شهوراً أو سنوات.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر هذه الوثائق، وهي غير متاحة للجمهور.