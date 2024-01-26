ماذا قال البيت الأبيض عن قطر بعد التسريب المنسوب لنتنياهو؟

متحدث الخارجية القطرية يوضح لـCNN ما إن كانت الأدوية والمساعدات ستصل الرهائن الإسرائيليين والمدنيين الفلسطينيين بغزة

CNN -- جدد البيت الأبيض، الخميس، امتنانه لقطر، التي عملت كوسيط رئيسي في المحادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة، بعد تسجيل مسرب منسوب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يصف الدوحة بأنها "إشكالية".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في بيان: "قطر شريك رئيسي في المنطقة، ونحن ممتنون لدعمهم لجهودنا المستمرة لمحاولة إخراج الرهائن من غزة ولم شملهم مع عائلاتهم".

ورفض كيربي التعليق على التسجيل، خلال نقاش مع الصحفيين في وقت سابق، وقال إن الولايات المتحدة "ستواصل العمل على التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن".

وكان كبير مستشاري البيت الأبيض ومنسق شؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، في الدوحة لإجراء محادثات يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز قريبا برئيس الوزراء القطري ومدير الاستخبارات المصرية وكذلك مدير الموساد الإسرائيلي كجزء من محادثات المستمرة بشأن الرهائن.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت، لشبكة CNN، إنه ليس لديها تعليق على التصريحات المسربة المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن واشنطن أشادت بدور الدولة الخليجية في التوسط في الحرب في غزة.

وقال نائب المتحدث الرئيسي فيدانت باتيل، لـCNN: "ما يمكنني قوله بشكل عام هو إن قطر شريك كبير وشامل فيما يتعلق بعملنا المستمر في المنطقة. لقد لعبوا دورا لا يمكن الاستغناء عنه في الجهود المستمرة لإطلاق سراح الرهائن، كما يواصلون لعب دور حاسم في العمل المستمر لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وعند سؤاله عما إذا كانت التصريحات المنسوبة لنتنياهو قد تكشف المزيد من التفاصيل حول اتفاقيات مستقبلية بشأن إطلاق سراح الرهائن والسماح بمزيد من المساعدات بالدخول إلى غزة، قال باتيل إنه "يأمل بألا يحدث ذلك".

وأردف: "أملنا هو أن يستمر هذا العمل المهم... لم نتراجع عن كلماتنا حول مدى أهمية إطلاق سراح كل رهينة، وكل أمريكي مجهول المصير أو محتجز كرهينة من قبل حماس. وهذا شيء سنواصل العمل عليه بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في قطر بالطبع".