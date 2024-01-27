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(CNN)-- انضمت المزيد من الدول إلى الولايات المتحدة وأستراليا، في وقف تمويل وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة العاملة في غزة، بعد اتهام إسرائيل لبعض موظفيها بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفصلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة، عددا من موظفيها، بعدما اتهمتهم إسرائيل بالتورط في هجوم حماس القاتل على جنوب إسرائيل.

ودفع هذا الكشف وزارة الخارجية الأمريكية إلى الإعلان بعد فترة وجيزة، أنها "أوقفت التمويل الإضافي مؤقتا" للوكالة.

والآن، حذت كندا وإيطاليا حذو الولايات المتحدة، حيث أعلنتا أنهما أوقفتا الدعم المالي لوكالة (الأونروا). وتأتي إعلانات تلك الدول في أعقاب مزاعم بأن 12 من موظفي الأونروا متورطون بهجمات 7 أكتوبر الماضي، في إسرائيل.

وقال وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين، في وقت متأخر، الجمعة: "كندا تدين بشكل لا لبس فيه هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل. إنني منزعج بشدة إزاء المزاعم المتعلقة ببعض موظفي الأونروا".

وأضاف: "لقد أصدرت تعليماتي إلى الشؤون العالمية الكندية بإيقاف كل التمويل الإضافي للأونروا في انتظار نتيجة التحقيق".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن إيطاليا علقت أيضا تمويلها للأونروا. وقال: "نحن ملتزمون بتقديم المساعدة الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وحماية أمن إسرائيل".

وكانت أستراليا أعلنت في وقت سابق، تعليق صرف التمويل الأخير "مؤقتا" لوكالة (الأونروا) في أعقاب المزاعم.