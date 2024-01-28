دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا تصريحات له هاجم فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير.

ونقلت القناة الـ12 الإخبارية الإسرائيلية تصريحات أولمرت بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) والتي قال فيها: "بن غفير عدو الدولة، هو وسموتريش (وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش) يريدان إبادة الفلسطينيين في الضفة الغربية".

من جهته رد بن غفير في تدوينة نشرها على صفحته بمنصة أكس: "لقد كان أولمرت رئيس وزراء فاشل، والآن أصبح مواطناً فاشلاً.." لافتا إلى أن "أولمرت هو وصمة عار على قائمة رؤساء وزرائنا".

ويذكر أن أكثر من 40 من كبار مسؤولي الأمن القومي الإسرائيلي السابقين والعلماء المشهورين وقادة الأعمال البارزين كانوا قد بعثوا برسالة إلى الرئيس الإسرائيلي ورئيس البرلمان (الكنيست) يطالبون بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه لأنه يشكل ما يقولون إنه "تهديد وجودي" لإسرائيل.

وتنتقد الرسالة الائتلاف الذي شكله نتنياهو لتشكيل الحكومة الأكثر يمينية على الإطلاق في إسرائيل، إلى جانب جهوده المثيرة للجدل لإصلاح القضاء الإسرائيلي والتي يقولون إنها أدت إلى ثغرات أمنية أدت إلى هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وهو اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل.