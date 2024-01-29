متحدث الحكومة الأردنية لـCNN: ميلشيات تخوض "حربًا إقليمية" مع القوات المسلحة على حدودنا مع سوريا

(CNN)-- قالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مظلة تضم عددا من الميليشيات المدعومة من إيران في البلاد، في بيان في وقت مبكر الأحد، إنها هاجمت عدداً من المواقع على طول الحدود الأردنية- السورية، بما في ذلك مخيم الركبان.

ويقع مخيم الركبان قرب البرج 22، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن مقتل ثلاثة من أفراد خدمتها في هجوم، الأحد.

وجاء بيان "المقاومة الإسلامية في العراق"، الذي نشرته على قناتها على تيليغرام، في وقت سابق من يوم الأحد، قبل أن تعلن الولايات المتحدة مقتل جنودها الثلاثة.

وقال البيان: "استمرارا لنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر (الكيان الصهيوني) بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر الأحد 28 يناير، بطائرات مسيرة، 4 قواعد للعدو، 3 منها في سوريا"، بما في ذلك مخيم الركبان، بحسب ما جاء في البيان.

وبحسب البيان، فإن الهجمات وقعت في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الطائرة بدون طيار التي قتلت أفراد الخدمة الأمريكية في البرج 22 أطلقها مسلحون مدعومون من إيران، ويبدو أنها قادمة من سوريا. ويقول مسؤولون أمريكيون إنه لا يزال يجري تحديد أي ميلشيا مسؤولة عن تلك الهجمات.