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(CNN)-- قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الثلاثاء، إن عشرات المدنيين قُتلوا وأُصيبوا في غارات إسرائيلية، الاثنين، شرق مدينة غزة.

وأضافت الوكالة أن شهودا قالوا إن "25 مدنيا على الأقل قُتلوا"، وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل عائلة في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من تقرير وكالة "وفا".

وجرى نقل العديد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء، وفقا للصحفي في وكالة "وفا" خضر زعنون، الذي شهد وصول الضحايا، وكان على اتصال بشبكة CNN من المستشفى عبر رسالة نصية.

وفي وقت سابق، الاثنين، قال زعنون لشبكة CNN إن القوات الإسرائيلية "غزت" حي الرمال في مدينة غزة "من اتجاهات متعددة"، وكانت تحاوطه، بما في ذلك مستشفى الشفاء.

وأضاف زعنون أن "سيارات الإسعاف كانت صعوبات كبيرة في التحرك والعمل بسبب القصف المدفعي ومحاصرة القوات الإسرائيلية".

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.