الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعترضت مدمرة أمريكية صاروخا كروز مضاد للسفن أطلقته جماعة الحوثي في اليمن باتجاه البحر الأحمر، الثلاثاء، وفقا لبيان أصدرته القيادة المركزية بالجيش الأمريكي.

ورد في البيان: "في 30 يناير/ كانون الثاني، وفي حوالي الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي المدعومين من إيران صاروخ كروز مضاد للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر. تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة يو إس إس غريفلي (DDG 107). ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

ويأتي الهجوم الحوثي الأخير على السفن التجارية في أحد أهم الممرات المائية في العالم بعد أيام فقط من إصابة صاروخ باليستي حوثي مضاد للسفن ناقلة نفط في خليج عدن، مما أدى إلى نشوب حريق في السفينة.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت سلسلة من الضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن، بعضها بالتعاون مع المملكة المتحدة، لملاحقة أسلحة الحوثيين وتعطيل قدرة الجماعة المتمردة على استهداف ممرات الشحن الدولية.