"لن تجلسوا هنا بينما يموتون هناك".. عائلات الرهائن في غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلي

"لا توجد رعاية صحية ولا عيادات ولا لقاحات".. حوامل وأمهات غزة يكافحن من أجل الحصول على الرعاية الكافية

(CNN)-- تقول هنادي جمال سعد الجمارة، 38 عاماً، إن النوم هو كل ما يمكن أن يصرف أطفالها عن الجوع المؤلم الذي ينخر بطونهم.

وفي هذه الأيام، تجد الأم لسبعة أطفال نفسها تتسول الطعام في شوارع رفح المغطاة بالطين، في جنوب غزة.

وتقول إنها تحاول إطعام أطفالها مرة واحدة على الأقل يوميًا، بينما تعتني بزوجها، وهو مريض بالسرطان والسكري.

وقالت الجمارة، التي نزحت عائلتها من شمال غزة، لشبكة CNN في 9 يناير: "إنهم الآن ضعفاء، ويعانون دائماً من الإسهال، ووجوههم صفراء". وأضافت: "تخبرني ابنتي البالغة من العمر 17 عاماً أنها تشعر بالدوار، وزوجي لا يأكل."

وبينما تتجه غزة نحو مجاعة واسعة النطاق، قال المدنيون النازحون والعاملون في مجال الصحة لشبكة CNN إنهم يتعايشون مع الجوع حتى يتمكن أطفالهم من تناول القليل المتاح. وإذا وجد الفلسطينيون المياه، فمن المرجح أنها غير صالحة للشرب. وعندما تصل شاحنات الإغاثة إلى القطاع، يتسلق الناس فوق بعضهم البعض للحصول على المساعدات. يبكي الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، بعد أن أجبرهم القصف الإسرائيلي على ترك منازلهم، ويتشاجرون على الخبز الفاسد. ويقال إن آخرين يمشون لساعات في البرد بحثاً عن الطعام، ويخاطرون بالتعرض للضربات الإسرائيلية.

وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي، عارف حسين، لشبكة CNN، إنه حتى قبل الحرب، كان اثنان من كل ثلاثة أشخاص في غزة يعتمدان على الدعم الغذائي. لقد عاش الفلسطينيون 17 عامًا من الحصار الجزئي الذي فرضته إسرائيل ومصر.

أدى القصف والحصار الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى تقليص الإمدادات الحيوية في غزة بشكل كبير، مما ترك جميع السكان البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون نسمة معرضين لمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد أو ما هو أسوأ، وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الذي يقيم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على مستوى العالم.

وقال مارتن غريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، لشبكة CNN، إن "الغالبية العظمى" من سكان غزة البالغ عددهم 400 ألف نسمة والذين وصفتهم وكالات الأمم المتحدة بأنهم معرضون لخطر المجاعة "هم في الواقع في مجاعة". وحذر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة من أن "إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة وتستخدم الغذاء كسلاح ضد الشعب الفلسطيني."

شهد الفلسطينيون في غزة على مدار أكثر من 100 يوم نزوحًا جماعيًا، وتحولت الأحياء إلى رماد وأنقاض، ومحت الحرب عائلات بأكملها، وهناك زيادة في الأمراض الفتاكة، وقد تدمر النظام الطبي بسبب القصف. والآن يشكل الجوع والجفاف تهديدات كبيرة لبقائهم.

وقالت الجمارة، في رفح: "إننا نموت ببطء. أعتقد أنه من الأفضل أن نموت بسبب القنابل، على الأقل سنكون شهداء. لكننا الآن نموت من الجوع والعطش."

أدت الغارات الإسرائيلية على غزة منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر إلى مقتل ما لا يقل عن 26,637 شخصًا وإصابة 65,387 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس. وأطلق الجيش الإسرائيلي حملته بعد أن قتلت الجماعة المسلحة أكثر من 1200 شخص في هجمات غير مسبوقة على إسرائيل، وتقول إنها تستهدف حماس.

الناس في شمال غزة "يأكلون العشب" من أجل البقاء

يتذكر محمد حمودة، أخصائي العلاج الطبيعي النازح إلى رفح، اليوم الذي قُتل فيه زميله عدي الحو أثناء محاولته جلب الماء لعائلته.

وقال حمودة إن الحو كان يقف في طابور أمام محطة مياه في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة عندما تعرض هو وعشرات آخرين للقصف الإسرائيلي.

وقال حمودة، وهو أب لثلاثة أطفال، لشبكة CNN: "للأسف، لا يزال العديد من الأقارب والأصدقاء في شمال قطاع غزة يعانون الكثير. إنهم يأكلون العشب ويشربون المياه الملوثة."

ويعني الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة على توصيل المساعدات أن المخزونات منخفضة للغاية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويجعل الوصول إلى الغذاء غير ممكن للناس في جميع أنحاء غزة. ويتفاقم النقص في الأجزاء الشمالية من القطاع، وفقاً للأمم المتحدة، حيث ركزت إسرائيل هجومها العسكري في الأيام الأولى من الحرب. ويؤدي انقطاع الاتصالات إلى خنق جهود الإبلاغ عن المجاعة والجفاف في المنطقة.

يقول حمودة إن أصدقاء له في جباليا أخبروه في وقت سابق من هذا الشهر إن الناس، مع تفاقم النقص قاموا بذبح حمار ليأكلوا لحمه."

وفيما يشكل ضربة خطيرة للجهود الإنسانية، قامت العديد من الدول الغربية بتعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأيام الأخيرة بسبب مزاعم من جانب إسرائيل، بأن العديد من موظفيها شاركوا في هجمات 7 أكتوبر. قامت الأمم المتحدة بطرد العديد من الموظفين في أعقاب هذه المزاعم.

وحث وزير الخارجية الأردني تلك الدول التي علقت تمويلها على إعادة النظر، قائلًا بأن الأونروا "شريان الحياة" لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وأنه لا ينبغي "معاقبة الوكالة بشكل جماعي" بسبب مزاعم ضد بعض من موظفيها البالغ عددهم 13000 موظف.

"لا توجد مياه نظيفة"

جيهان الباز تحتضن طفلاً صغيراً على ركبتها بينما تعمل على تخفيف مشاعر الحزن لدى أطفالها وأحفادها، الذين تقول إنهم يستيقظون كل يوم "يصرخون" طلباً للطعام.

وقالت الباز، التي تعيش مع 10 من أقاربها داخل خيمة مهترئة في رفح، لشبكة CNN: "في الملاجئ، لا يوجد ما يكفي من الطعام، الشمس تغرب علينا، دون أن نتناول حتى أي غداء." تهتم بزوجها الذي تقول إنه سقط وكسرت ذراعه وهو يشعر بالدوار من الإرهاق.

وأضافت "لا توجد مشروبات، ولا مياه نظيفة، ولا حمامات نظيفة، والطفلة تيبكي طالبًة البسكويت، ونحن لا يمكننا حتى العثور على أي شيء نعطيه لها."

ويقول الآباء النازحون في رفح، حيث أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 1.3 مليون من سكان غزة أجبروا على الفرار، إن الضغط الناجم عن عدم قدرتهم على حماية أطفالهم من القصف يتفاقم بسبب عدم قدرتهم على توفير ما يكفي من الغذاء. إن الوصول المحدود للكهرباء يجعل من المستحيل تبريد البضائع القابلة للتلف. الظروف المعيشية مكتظة وغير صحية.

وقال حازم سعيد النيزي، مدير دار للأيتام في مدينة غزة، والذي فر جنوباً مع 40 شخصاً تحت رعايته معظمهم من الأطفال والرضع ذوي الإعاقة: "يضطر الناس إلى قطع الأشجار للحصول على الحطب للتدفئة وإعداد الطعام. الدخان في كل مكان، والذباب ينتشر على نطاق واسع وينقل الأمراض."

كان حمودة، العامل الصحي النازح، يطعم أطفاله -الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وأربعة أعوام وسنتين- خليطاً من الفواكه والخضروات والبسكويت والعصائر الطازجة واللحوم والمأكولات البحرية. وأضاف أن الأسرة هذا العام بالكاد تتناول وجبة واحدة في اليوم، وتعيش على الخبز المجفف واللحوم المعلبة أو البقوليات.

وقال حمودة، الذي يعمل في مستشفى أبو يوسف النجار ومتطوع في ملجأ قريب، إن "الأطفال يتعاملون بالعنف تجاه بعضهم البعض للحصول على الطعام والماء. لا أستطيع منع دموعي من التساقط عندما أتحدث عن هذه الأشياء، لأنه من المؤلم للغاية رؤية أطفالك وغيرهم من الأطفال جائعين."

وذكرت اليونيسيف الشهر الماضي أن جميع الأطفال دون سن الخامسة في غزة، والبالغ عددهم 350,000 طفل، معرضون بشكل خاص لسوء التغذية الحاد.

زيادة خطر الوفاة

وقالت ريبيكا إنجليس، طبيبة العناية المركزة في بريطانيا التي تزور غزة بانتظام لتعليم طلاب الطب، إن "حجم وسرعة" المجاعة المحتملة في غزة سيعرض الأطفال الناجين لمخاطر صحية مدى الحياة.

وقالت إنجليس لشبكة CNN إن أول 1000 يوم من حياة الطفل "حرجة للغاية" للنمو البدني والتطور المعرفي. وأضافت أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية معرضون لخطر الوفاة بنسبة 11 مرة مقارنة بالأطفال الذين يحصلون على تغذية جيدة. وأضافت أن نقص الفيتامينات والمعادن يجبر الجسم على الدخول في "حالة توقف طارئة" حيث يفقد القدرة على إنتاج الطاقة أو زيادة الوزن أو الحفاظ على وظائف الكلى والكبد.

إن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وخاصة أولئك الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، معرضون بشكل أكبر لخطر الوفاة بسبب أمراض مثل الإسهال والالتهاب الرئوي. وقالت اليونيسف إن حالات الإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة زادت بنحو 2000% منذ 7 أكتوبر.

وقال حمودة إن أطفاله يعانون من أعراض الإسهال والبرد والأنفلونزا: "أجساد الأطفال جافة.. بشرتهم جافة."

وفي أوقات التوتر الشديد، تكون النساء الحوامل أكثر عرضة للإجهاض أو الولادة المبكرة، حسبما قال العاملون في مجال الصحة لشبكة CNN سابقًا. ويعيش في غزة 50 ألف امرأة حامل، بحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان. وقالت إنجليس إن الأطفال الذين ينجون في الرحم هم أكثر عرضة لأن يولدوا ناقصي الوزن، وبالتالي يكونوا أكثر عرضة لخطر الوفاة. لا تستطيع الأمهات الجائعات اللواتي يعانين من الجفاف توفير ما يكفي من حليب الثدي لأطفالهن.

التحديات التي تواجه توزيع الغذاء، ومنع المساعدات

يحاول شادي بليها، 20 عاماً، إطعام أسرة مكونة من ستة أفراد. وأضاف أنهم يحصلون مرتين في الأسبوع على زجاجتي مياه وثلاث قطع بسكويت و"أحيانًا" علبتين من الطعام من الأونروا.

وقال الطالب، الذي يحتمي في خيمة في رفح، لشبكة CNN: "إن هذا لا يكفي لتلبية احتياجات عائلتي على الإطلاق."

كما أخبر الفلسطينيون في جنوب غزة شبكة CNN أن توزيع المساعدات الإنسانية سيء التنظيم يعني أن بعض المدنيين لا يحصلون على المساعدات على الإطلاق، في حين أن أولئك الذين يحصلون عليها قد يبيعوها من أجل الربح.

يشتري البائعون في حالات أخرى المساعدات من التجار ويتاجرون بها في الأسواق مقابل تكاليف متضخمة. ويسافر بعض الأشخاص بالسيارات إلى أماكن بعيدة للحصول على المياه، ويعودون إلى مخيمات النازحين لإعادة بيع المياه بأسعار مرتفعة. كما تؤدي الضربات المكثفة إلى ارتفاع الأسعار. وقبل ثلاثة أسابيع، كان سعر كيس الدقيق زنة 25 كيلوغراما يبلغ 20 دولارًا في خان يونس، بحسب النيزي، لكن بعد تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته على المدينة الجنوبية، أصبح سعره 34 دولارًا.

ويقول آخرون إنهم يتلقون طرود المساعدات الإنسانية وقد تم فتحها، مع وجود أشياء مفقودة. وبحسب ما ورد يتم بيع التمور وزيت الزيتون وزيت الطهي الموجود في طرود المساعدات في السوق السوداء بأكثر من ضعف قيمتها.

قال منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في 21 يناير، إن 260 شاحنة إنسانية "تم تفتيشها ونقلها إلى غزة"، وهو أعلى رقم منذ بداية الحرب.

لكن وكالات الإغاثة تقول إن هذا ليس كافيًا. قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 21 يناير إن الجيش الإسرائيلي سمح في يناير فقط بوصول ربع المساعدات التي خططت لها الوكالات الإنسانية إلى غزة. وتواصلت شبكة CNN مع منسق أعمال الحكومة للتعليق على إحصاءات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ولم تتلق أي رد.

دعا برنامج الأغذية العالمي إلى إنشاء طرق جديدة لدخول المساعدات، ومرور المزيد من الشاحنات عبر نقاط التفتيش الحدودية اليومية، وتقليل العوائق أمام حركة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير ضمانات لسلامتهم. وأفادت الوكالة في الخامس من يناير بأن ستة مخابز في دير البلح ورفح قد استأنفت عملها، لكن ثلاثة منها ما زالت خارج الاستخدام. وقالت إن "الخبز هو المادة الغذائية الأكثر طلبًا، خاصة وأن العديد من الأسر تفتقر إلى الوسائل الأساسية للطهي."

أدى الهجوم العسكري الإسرائيلي في نفس الوقت إلى تدمير ما لا يقل عن 22% من الأراضي الزراعية في غزة، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وتتضور الماشية جوعًا ويصعب الحصول على المنتجات الطازجة.

وقالت جولييت توما، مديرة الاتصال في الأونروا، إن احتياجات المدنيين النازحين في غزة تفوق حجم المساعدات التي تسمح السلطات بدخولها إلى القطاع. وقالت لشبكة CNN: "ببساطة ليس لدينا ما يكفي، ولا يمكننا مواكبة الاحتياجات الهائلة للناس على الأرض. وهذا يجعل إيصال المساعدات الإنسانية أمراً صعباً للغاية."

وقالت كل من الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي لشبكة CNN، إنه رغم عدم تمكنهما من التحقق من التقارير التي تفيد بأن الأفراد يعيدون بيع المساعدات بأسعار أعلى، إلا أن ذلك وارد تمامًا نظرًا لحجم اليأس والجوع في غزة.

وأضافت توما: "إنها فوضى مطلقة والناس يائسون للغاية، والناس جائعون للغاية.. إن الساعة تدق بالفعل للمجاعة."

وقال برنامج الأغذية العالمي لشبكة CNN إن توزيع المساعدات يعتمد على قوائم المستفيدين التي يتم التحقق منها ويراقبها مراقبو الأغذية، الذين "يبلغون بأن الطعام يتم تسليمه إلى المستفيدين المقصودين."

وقالت الوكالة في بيان لها: "تتخذ الأسر قراراً شخصياً بعض الأحيان ببيع أغذية برنامج الأغذية العالمي مقابل مستلزمات منزلية أخرى قد تحتاجها. لكي نكون واضحين، فإن أي طعام يوزعه برنامج الأغذية العالمي ليس للبيع."

وتسببت الحرب أيضًا في خسارة فرص العمل على نطاق واسع في غزة، مما أدى إلى مزيد من استنزاف القدرة الشرائية للسكان مع ارتفاع الأسعار.

ينفق حمودة الآن 250 دولارًا أسبوعيًا لشراء المواد الغذائية والإمدادات لعائلته، مقارنة بما يتراوح بين 50 إلى 70 دولارًا قبل الحرب. وفي فاتورة اطلعت عليها CNN، تم شراء الإمدادات الشهرية للأيتام تحت رعاية دار النيزي من شركة مشتريات مقابل 6814 دولارًا، بما في ذلك 2160 دولارًا لحليب الأطفال وحده. وقد كانت نفس الكمية تكلف 1680 دولارًا قبل الحرب.

وقال النيزي: "نحن نعيش تقريباً في غابة حيث الحرب والقتل وجشع التجار وظلم المؤسسات في توزيع المساعدات وغياب الحكومة، كل ذلك يؤدي إلى هذه الفوضى القاتلة."