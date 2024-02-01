أمريكا تعلن اسم الجهة المنفذة للهجوم على قاعدة "البرج 22" في الأردن

إليكم ما نعرفه عن الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أن "المقاومة الإسلامية في العراق" كانت وراء الهجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة الجيش الأمريكي في شمالي شرق الأردن على الحدود مع سوريا، المعروفة باسم "البرج 22"، الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: "نعتقد أن الهجوم في الأردن تم التخطيط له وتوفير الموارد له وتسهيله من قبل مجموعة تسمى المقاومة الإسلامية في العراق، والتي تضم مجموعات متعددة بما في ذلك كتائب حزب الله".

وذكر كيربي أن كتائب "حزب الله" ليست المجموعة الوحيدة المسؤولة عن الهجمات السابقة على القواعد الأمريكية.

وأضاف: "من المؤكد أن هذا يحمل سمات مميزة لأنواع الأشياء التي تفعلها كتائب حزب الله"، وتابع أن "مجتمع استخباراتنا يعتقد أن هذا الهجوم تم من قبل مجموعة المقاومة الإسلامية في العراق".

وقال كيربي إنه بينما تستعد الولايات المتحدة للرد على الهجوم "فمن المرجح أن تكون هناك مراحل متعددة للهجوم المضاد"، وأضاف: "سنرد وفقا لجدولنا الزمني الخاص".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، الثلاثاء، للصحفيين إنه اتخذ قرارًا بشأن الرد على الهجوم.

وردًا على سؤال من أرليت ساينز من شبكة CNN عما إذا كان قد قرر كيفية الرد، قال بايدن: "نعم"، لكنه امتنع عن تقديم المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي حذر، في بيان، الأحد، من أن الولايات المتحدة سترد "في الوقت والطريقة التي نختارها" بينما يدرس كيفية ردع الهجمات المستقبلية دون تصعيد الصراع.

وقال مسؤولون أمريكيون، الاثنين، إن الرد الأمريكي من المرجح أن يكون أقوى من الضربات الأمريكية السابقة في العراق وسوريا ضد المصالح الإيرانية، لكنهم أشاروا إلى أنه غير مرجح أن تنفذ الولايات المتحدة ضربات في داخل إيران.

وقال بايدن، الثلاثاء، بينما كان يستعد للقيام بجولة لجمع التبرعات في جنوب فلوريدا، إنه يحمل إيران مسؤولية الهجوم، الذي ذكرت CNN أن قوات يشتبه في أنها تابعة لإيران نفذته، وأضاف: "إنني أحملهم المسؤولية، بمعنى أنهم يزودون الأشخاص الذين فعلوا ذلك بالأسلحة".

وكرّر أنه يأمل في منع اتساع نطاق الصراع في المنطقة، قائلاً: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط. هذا ليس ما أبحث عنه".