ما هو البرج 22 وما دوره بصراعات الشرق الأوسط وكيف يمكن لأمريكا الرد على هجوم الدرون عليه؟

إليكم ما نعرفه عن الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، للصحفيين إنه اتخذ قرارًا بشأن الرد الأمريكي على هجوم لطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات في الأردن.

وردًا على سؤال من أرليت ساينز من شبكة CNN عما إذا كان قد قرر كيفية الرد، قال بايدن: "نعم"، لكنه امتنع عن تقديم المزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي حذر، في بيان، الأحد، من أن الولايات المتحدة سترد "في الوقت والطريقة التي نختارها" بينما يدرس كيفية ردع الهجمات المستقبلية دون تصعيد الصراع.

وقال مسؤولون أمريكيون، الاثنين، إن الرد الأمريكي من المرجح أن يكون أقوى من الضربات الأمريكية السابقة في العراق وسوريا ضد المصالح الإيرانية، لكنهم أشاروا إلى أنه غير مرجح أن تنفذ الولايات المتحدة ضربات في داخل إيران.

وقال بايدن، الثلاثاء، بينما كان يستعد للقيام بجولة لجمع التبرعات في جنوب فلوريدا، إنه يحمل إيران مسؤولية الهجوم، الذي ذكرت CNN أن قوات يشتبه في أنها تابعة لإيران نفذته، وأضاف: "إنني أحملهم المسؤولية، بمعنى أنهم يزودون الأشخاص الذين فعلوا ذلك بالأسلحة".

وكرّر أنه يأمل في منع اتساع نطاق الصراع في المنطقة، قائلاً: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط. هذا ليس ما أبحث عنه".

وقُتل ثلاثة جنود أمريكيين وأُصيب أكثر من 30 من عناصر الجيش الأمريكي، صباح الأحد الماضي، في غارة لطائرة بدون طيار على قاعدة الجيش الأمريكي في شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا، المعروفة باسم "البرج 22".