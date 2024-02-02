وزير دفاع إسرائيل: نحرز تقدما في خان يونس.. وسنصل إلى رفح

(CNN)-- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة "تحقق نتائج مبهرة".

و بحسب بيان لوزارة الدفاع، أضاف غالانت: "نحقق مهمتنا في خان يونس، وسنصل أيضا إلى رفح ونقضي على العناصر الإرهابية التي تهددنا".

وتابع أن العمليات العسكرية الإسرائيلية "التي تستهدف الإرهابيين فوق وتحت الأرض تقربنا من تمكين عودة الرهائن، لأن حماس لا تستجيب إلا للضغوط".

واندلع قتال عنيف في المدينة الجنوبية في الأيام الأخيرة، وتحديدا حول مجمع المستشفيات الذي يحتمي به آلاف الأشخاص، وفقا لمجموعة إغاثة.

وفي الماضي، أكدت إسرائيل أن "حماس" تستخدم المستشفيات وغيرها من البنية التحتية كغطاء للأنفاق والعمليات العسكرية.

ووفقا لتصريحات غالانت، فإن القوات الإسرائيلية قتلت حتى الآن ما يقدر بنحو 10000 من مقاتلي حماس، وأصيب 10 آلاف آخرين"، وقال إن "هذه ضربة خطيرة تؤدي إلى تآكل قدرات حماس".

ولا تستطيع شبكة CNN التأكد من هذه الأرقام بشكل مستقل.

وقبل أسبوعين، قدر الجيش الإسرائيلي أنه قتل حوالي 9000 من مقاتلي "حماس" منذ بدء العمليات العسكرية في أعقاب هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.