اليونسيف تحذّر: أطفال غزة يواجهون "تهديدًا ثلاثيًا" من المخاطر ويسجّلون ارتفاعًا بحالات الإسهال بنسبة 50%

(CNN)-- فر آلاف النازحين الفلسطينيين من خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه حاصر المدينة وسط عمليات إضافية غرب المنطقة.

وظهر نازحون بمقطع فيديو لشبكة CNN يجلسون على جوانب الشوارع وعلى مقربة من شاطئ البحر، ويظهر الفيديو كذلك سيارات وشاحنات وجرارات تنقل عائلات وممتلكاتهم الأساسية، وحشوداً من الناس يسيرون، في حين تحدث العديد من الفارين عن مشاهد مرعبة.

وقال أحد النازحين من غزة، هشام الصايغ: "هناك قتلى على الأرض. لقد تركناهم خلفنا. هناك أشخاص قتلوا داخل المنازل.. كنا نتوقع أن نموت في أي لحظة".

وكانت إسرائيل قد خسرت ما لا يقل عن 24 من جنودها في غزة، فيما يعد أكبر خسارة في الأرواح للقوات الإسرائيلية في القطاع منذ بدء الحرب مع حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والذي قتل خلالها أكثر من 25 ألف شخص في غزة بحسب وزارة الصحة التي تسيطر عليها الحركة بالقطاع.

وقال العاملون في منظمة أطباء بلا حدود إنهم غير قادرين على اتباع أوامر الإخلاء الإسرائيلية للمنطقة المحيطة بمستشفى النصر في خان يونس، حيث تدوي أصوات "القنابل وإطلاق النار الكثيف" في مكان قريب.

وقالت المنظمة: "مع اقتراب القصف العنيف والقتال من المناطق المحيطة بمستشفى ناصر، لن يتمكن المدنيون المصابون من الحصول على رعاية فورية أو عاجلة"، في حين قالت الأمم المتحدة إن الوضع في المستشفيات بالمنطقة تدهور مع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية.