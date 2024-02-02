إدارة بايدن تفرض عقوبات جديدة على إيران.. ومسؤول أمريكي يُحذر

(CNN) -- أعلنت الإدارة الأمريكية، الجمعة، فرض عقوبات على العديد من الكيانات الموجودة في إيران وهونغ كونغ بزعم دعمها لبرنامجي الطائرات بدون طيار وتصنيع الصواريخ لطهران، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين والكيانات الإيرانية بسبب هجمات إلكترونية مزعومة ضد مؤسسات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الشركات حصلت على مكونات، مثل المحركات، لبرنامج الطائرات بدون طيار الإيراني.

وأضافت الوزارة أن عقوبات استهدفت رئيس القيادة الإلكترونية لـ"الحرس الثوري" الإيراني و5 مسؤولين كبار آخرين بسبب الهجمات السيبرانية التي اخترقت وحدات التحكم المستخدمة في مؤسسات البنية التحتية الحيوية لـ"عرض رسالة مناهضة لإسرائيل" على واجهات تلك الأجهزة.

وتابع البيان: "على الرغم من أن هذه العملية بالذات لم تعطل أي خدمات حيوية، إلا أن الوصول غير المصرح به إلى أنظمة البنية التحتية الحيوية يمكن أن يؤدي إلى حدوث أعمال تضر الجمهور، وتتسبب في عواقب إنسانية مدمرة".

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان: "لن نتردد في الاستفادة من أدواتنا لتعطيل شبكات الشراء غير المشروعة التي تقوم بتزويد مكونات أنظمة الأسلحة، وكذلك محاسبة أولئك الذين يسعون إلى تصدير هذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية بالوكالة".

وتأتي العقوبات الإضافية على إيران في الوقت الذي تعهدت فيه إدارة جو بايدن بتنفيذ رد"متعدد المستويات" على هجوم بطائرة بدون طيار شنه مسلحون مدعومون من إيران على موقع عسكري أمريكي في الأردن، الأحد، مما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، وإصابة أكثر من 40 آخرين.