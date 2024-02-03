بلينكن لـCNN: لن نحظى بسلام دائم ما لم يتم تلبية التطلعات السياسية للفلسطينيين

بلينكن يوضح لـCNN تصريحه حول "الفجوة بين نية حماية المدنيين" وواقع ما يحدث في غزة

بلينكن من عمان: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس

(CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزورالشرق الأوسط خلال زيارته الـ5 للمنطقة منذ الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل.

وسيسافر بلينكن إلى المملكة العربية السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية في الفترة من الأحد إلى الخميس، وستكون هذه محطته السادسة في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في بيان، إن بلينكن "سيواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد للمدنيين في غزة".

ومن جانبه، قال بلينكن، عبر منصة "إكس": "سأعود إلى الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل، لمواصلة العمل مع شركائنا بشأن كيفية تحقيق السلام الدائم في المنطقة، مع توفير الأمن الدائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".