(CNN)—عقّب الرائد المتقاعد في الجيش الأمريكي، مايك ليونز، على بدء الولايات المتحدة في شن غارات جوية انتقامية على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، ملقيا الضوء على استخدام قاذفات B-1 في هذه الضربات.

جاء ذلك في مقابلة لليونز مع CNN حيث قال عن استخدام هذا النوع من القاذفات: "الأمر يبدو أنه أكثر ضربة على الأنف، مثل بعض الهجمات التي قمنا بها من قبل والتي كانت مجرد إشارة، وينتهي الأمر، يبدو أنهم يريدون حقًا ملاحقة خطوط الإمداد اللوجستية هذه، كما كنا نتحدث عنها وتدميرها - تدمير تلك السلسلة الموجودة التي تمتد من إيران عبر العراق إلى سوريا، وعندما تستخدم هذا النوع من المنصات (قاذفات B-1) ستحصل على دقة الهدف الذي تريد إصابته، بالإضافة إلى قدرة أكبر بكثير فيما يتعلق بالقضاء على الهدف".

هل تستهدف الضربة الأمريكية القيادات أم خطوط الإمداد؟

رد ليونز قائلا: "أعتقد أنه بالنظر إلى مرور خمسة أيام على الهجوم على القاعدة (ومقتل 3 جنود أمريكيين)، أعتقد أنهم سيكونون أكثر استراتيجية اعتقدت أنهم على الأرجح يسعون وراء القيادة أولاً، وإذا لم يتم إشراك القادة في هذا النوع من الضربات فإنهم يستهدفون قدرتهم على شن الحرب، وهذه هي خطوط الإمداد اللوجستية الموجودة في الخطوط التي تنطلق من إيران عبر العراق ثم إلى سوريا. هذا ما يبدو عليه الأمر. كان هذا الهدف الأول يتعلق أكثر باللوجستيات".

وتابع قائلا: "لكن لا تزال هناك قدرة هائلة لدى الميليشيات الشيعية داخل العراق وداخل سوريا، لذا يبدو أن هذه قاعدة لوجستية، لكنني ما زلت لن أتفاجأ بالحملة الشاملة التي سيشنونها (أمريكا) لملاحقة بعض قادة مجموعات الميليشيات الشيعية".

وكانت قاذفات القنابل التابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز B-1 من بين الطائرات الأمريكية التي نفذت الضربات، حسبما قال مسؤول دفاعي لشبكة CNN، والـB-1 هي قاذفة قنابل ثقيلة بعيدة المدى يمكنها حمل أسلحة دقيقة وغير دقيقة.

وتوجهت أطقم القاذفات إلى المنطقة من الولايات المتحدة في رحلة واحدة بدون توقف، وفقًا لللفتنانت جنرال دوغلاس سيمز، الذي قال إن الجيش واثق من أنه "أصاب بالضبط ما كنا ننوي ضربه"، مشيدًا بدقة القاذفات B-1.