ضربات أمريكا على العراق وسوريا.. ساويرس يُعلق: "مباني فاضية والكل هرب"

(CNN) – انتقد رجل الاعمال المصري، نجيب ساويرس، الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع في الأراضي العراقية والسورية، السبت، مشيرا إلى أن واشنطن هددت بالضربة لمدة أسبوع ثم استهدفت بعض المباني الخالية.

وأعاد ساويرس نشر مقطع فيديو من قناة "الجزيرة" حول الغارات الأمريكية وتضمن تساؤلا حول معنى هذه الضربات من منظور عسكري، وعلق قائلا: " ولا حاجة.. بقالهم اسبوع بيقولوا هنضرب… فى النهاية ضربوا شوية مباني فاضية بعد ما الكل هرب".

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، السبت، إن "سوريا تدين هذا الانتهاك الأميركي السافر، وترفض بشكل قاطع كافة الذرائع والأكاذيب التي تروّجها الإدارة الأميركية لتبرير هذا الهجوم".

وقال الجيش السوري إن الضربات تسببت في "أضرار جسيمة" وقتلت مدنيين وعسكريين. ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا أو طبيعتهم.

ووفقًا لمسؤولين أمنيين عراقيين، أصابت الضربات الأمريكية منشآت يستخدمها الحشد الشعبي بالقرب من الحدود العراقية السورية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ضربت 85 هدفا في 7 مواقع في العراق وسوريا، الجمعة، ردا على غارة قاتلة بطائرة بدون طيار شنها مسلحون مدعومون من إيران على موقع عسكري أمريكي في الأردن، الأحد.