دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، مقطع فيديو يظهر لحظة إقلاع قاذفات B-1 من الولايات المتحدة برحلة دون توقف لتوجيه ضربات في العراق وسوريا.

مقطع الفيديو نشرته القيادة المركزية بالجيش الأمريكي على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قائلة بتعليق: "قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: لا يزال فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العراق والمنطقة وسلامة الأمريكيين، سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة، والقيام بكل ما هو ضروري لحماية شعبنا، ومحاسبة المسؤولين الذين يهددون سلامتهم".

ويذكر أن قاذفة B-1 هي قاذفة قنابل ثقيلة بعيدة المدى يمكنها حمل أسلحة دقيقة وغير دقيقة، تصل سرعتها إلى 1.2 ماك وقادرة على حمل حتى 24 صاروخ كروز ويمكنها التحليق بدون توقف نظرا لتمتعها بقدرات التزود بالوقود خلال التحليق في الرحلة.

وتوجهت أطقم القاذفات إلى المنطقة من الولايات المتحدة في رحلة واحدة بدون توقف، وفقًا لللفتنانت جنرال دوغلاس سيمز، الذي قال إن الجيش واثق من أنه "أصاب بالضبط ما كنا ننوي ضربه"، مشيدًا بدقة القاذفات B-1.

قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، الجمعة، أن هذه الضربات "بداية لما سيكون على الأرجح سلسلة من الضربات الأمريكية واسعة النطاق على الميليشيات التي نفذت هجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وجاءت الضربات الانتقامية ردا على غارة بطائرة بدون طيار شنها مسلحون مدعومون من إيران على موقع عسكري أمريكي في الأردن، الأحد، مما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وتأتي الضربات بعد ساعات فقط من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أفراد عائلات الجنود الثلاثة الذين قتلوا في الأردن.