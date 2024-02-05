دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار النائب البرلماني المصري، مصطفى بكري، تفاعلا بتعليقه على ما وصفه بهبوط سعر الدولار في السوق الموازية "السوق السوداء" إلى 50 جنيها، مشيرا إلى أن "صعوده مفتعل"، بفعل المضاربات، على حد قوله.

وقال مصطفى بكري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الأحد، إن "الدولار يهبط إلي خمسين جنيها في السوق الموازية منذ قليل. هذا الصعود مفتعل بسبب المضاربات والحروب الاقتصاديه واللغط الإعلامي"، حسب وصفه.

وأضاف النائب البرلماني المصري في منشوره: "المتوقع مزيدا من الهبوط، خاصة مع قرب دخول مبلغ مالي كبير إلي البنك المركزي، والذي سيتحكم في سعر السوق ويقضي علي السوق الموازية".

وأثار منشور مصطفى بكري تفاعلا واسعا بين مستخدمين على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وفي وقت سابق، كان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا قرارا سابقا صادرا عن البنك المركزي المصري حول المبالغ المالية التي يسمح فيها بعمليات السحب اليومية للأفراد والشركات.

وعقّب مصطفى بكري حينها على القرار بقوله عبر منصة "إكس": "الحرب القذرة ضد مصر لا تريد أن تتوقف.. الخبر كاذب، والادعاءات الرخيصة نعرف أهدافها.. هناك أزمة، ولكن بفضل المخلصين ستنتهي، والذين يراهنون على انهيار مصر.. أقول لهم: مصر ستنتصر رغم أنف الكارهين.. المصريون لن يهدموا بلدهم من أجل أزمة عابرة.. ابحثوا عن هدف الحرب الاقتصادية".