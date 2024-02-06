(CNN) -- قال مسؤول أمريكي، الاثنين، إن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا تعرضت للهجوم 3 مرات منذ أن شنت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد الميليشيات المدعومة من إيران، الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أجاب بـ"نعم" عندما سُئل، الأحد، عما إذا كانت الضربات تعمل على ردع "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني والميليشيات التابعة له، ولكن تم تنفيذ عدة هجمات في المنطقة في الأيام القليلة الماضية.

فقد تم إطلاق عدة صواريخ على القوات الأمريكية في سوريا، السبت، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وقال المسؤول الأمريكي إن هجوما بطائرة بدون طيار وقع، مساء الأحد، ضد القوات الأمريكية والتحالف و"سوريا الديمقراطية" في حقل عمر النفطي في القرية الخضراء بسوريا، أدى إلى سقوط العديد من الضحايا في صفوف قوات "سوريا الديمقراطية" وكذلك أضرار جسيمة في البنية التحتية.

وفي صباح الاثنين، تم إطلاق صاروخ واحد على موقع دعم المهمة في الفرات المعروف أيضا باسم حقول نفط "كونوكو" ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وكان الجيش الأمريكي قصف أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا، بما في ذلك مراكز عمليات القيادة والسيطرة، والاستخبارات، ومرافق تخزين الأسلحة، والصواريخ، والمرافق اللوجستية والذخيرة التي تستخدمها القوات المدعومة من إيران.

وقال مسؤولون أمريكيون، الجمعة، إنهم يعتقدون أن الضربات كانت ناجحة.