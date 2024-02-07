(CNN)-- قالت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA) إن إيران زودت الحوثيين بـ"ترسانة متنوعة" من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى وكروز، منذ عام 2015.

وأوضحت الوكالة في تقرير جديد تفاصيل استخدام جماعة الحوثي لتلك الأسلحة، حيث ذكرت أنه "بين عامي 2015 و2023، اعترضت الولايات المتحدة وشركاؤها 18 سفينة إيرانية على الأقل كانت تحاول تهريب أسلحة إلى الحوثيين".



وأضافت أن "تلك السفن كان تحمل شحنات تحتوي على مكونات صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلا عن آلاف البنادق الهجومية".



ووفقا للتقرير، استخدم الحوثيون صاروخ "آصف" الباليستي المضاد للسفن في ممرات الشحن الدولية مثل البحر الأحمر وخليج عمان منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، وذكر التقرير أن هذا الصاروخ مطابق تقريبا للصاروخ الإيراني المضاد للسفن "فاتح-110".



وتابع التقرير أن صاروخ "قدس-4"، وهو صاروخ كروز يستخدمه الحوثيون، مشتق من صاروخ "بافيه" الإيراني، ويشترك الصاروخان في ميزات مماثلة منها المحرك.



ووفقا للتقرير، استخدم الحوثيون صواريخ "القدس" لمهاجمة إسرائيل، ويتطابق حطام صاروخ الحوثي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع حطام صاروخ إيراني أطلق على السعودية في عام 2019.



وأشار التقرير إلى السمات "شبه المتطابقة" بين صاروخ "صقر" أرض جو الذي استخدمه الحوثيون لمهاجمة طائرات أمريكية بدون طيار بالقرب من اليمن وفي خليج عمان، والصاروخ 358 الإيراني.