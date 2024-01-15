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في اتصال مع المشاط.. هذا ما قاله رئيس إيران عن الضربات على الحوثيين في اليمن

الشرق الأوسط
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(CNN) -- قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الضربات الأمريكية في اليمن تكشف عن "الطبيعة العدوانية" لواشنطن، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية.

وأدلى رئيسي بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي الأحد مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط.

وقال الرئيس الإيراني: "بلا شك، مثل هذه الإجراءات ضد الشعب الذي يقاوم العدوان الأجنبي لسنوات ويلعب الآن دورا فعالا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مرفوضة ومدانة من قبل الأمم التي تسعى للحرية في العالم". 

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ووفقا للوكالة، شدد رئيسي أيضًا على أهمية حماية أمن الشحن الدولي لمختلف البلدان.

وأضاف الرئيس الإيراني أن دعم الشعب الفلسطيني هو الموقف المبدئي لإيران، فيما أكد المشاط أن اليمن سيقف بحزم في مواجهة إسرائيل ودعم شعب غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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