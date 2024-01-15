نشر الاثنين ، 15 يناير / كانون الثاني 2024

محلل: الحوثيون انخرطوا في الحرب بين إسرائيل وحماس لأنهم يريدون "سداد دينهم لإيران"

من هم الحوثيون وما الهدف من التحالف البحري الدولي؟ مراسلة CNN تشرح الأمر

(CNN) -- قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الضربات الأمريكية في اليمن تكشف عن "الطبيعة العدوانية" لواشنطن، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الإيرانية.

وأدلى رئيسي بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي الأحد مع رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط.

وقال الرئيس الإيراني: "بلا شك، مثل هذه الإجراءات ضد الشعب الذي يقاوم العدوان الأجنبي لسنوات ويلعب الآن دورا فعالا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مرفوضة ومدانة من قبل الأمم التي تسعى للحرية في العالم".

ووفقا للوكالة، شدد رئيسي أيضًا على أهمية حماية أمن الشحن الدولي لمختلف البلدان.

وأضاف الرئيس الإيراني أن دعم الشعب الفلسطيني هو الموقف المبدئي لإيران، فيما أكد المشاط أن اليمن سيقف بحزم في مواجهة إسرائيل ودعم شعب غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.