مصدر عسكري سوري: سقوط قتلى وجرحى في غارات جوية على محافظة حمص

الشرق الأوسط
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مصدر عسكري سوري: سقوط قتلى وجرحى في غارات جوية على محافظة حمص
صورة أرشيفية لقوات الحكومة السورية في ريف حمص الشمالي في 1 مارس/آذار 2018.Credit: STRINGER/AFP via Getty Images

(CNN)-- أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية نفذت غارات ليلية على عدة مواقع في محافظة حمص السورية.

وذكرت وكالة "سانا" نقلاً عن مصدر عسكري سوري أنه "في حوالي الساعة 12:30 قبل فجر الأربعاء، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأجواء اللبنانية استهدف عددا من المواقع في مدينة حمص وريفها".

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن عددا من المدنيين قُتلوا في الهجوم، وأُصيب عدد آخر دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأضاف المصدر أن الغارة أسفرت عن وقوع خسائر في بعض الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح المصدر العسكري السوري لوكالة "سانا"، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم و"أسقطت بعض الصواريخ".

وردا على طلب للتعليق على الضربات، قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، إنهم لا يمكنهم التعليق على تقارير أجنبية.

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