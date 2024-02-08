هل تقوم طهران بتسليح الحوثيين؟.. سفير إيران لدى الأمم المتحدة يرد

"تحفزهم في الواقع".. شاهد ما قاله أحد خبراء الصراع اليمني عن هجمات أمريكا ضد الحوثيين

(CNN)-- نفى سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، الأربعاء، قيام بلاده بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بالأسلحة.

وردا على السؤال الذي طرحه المذيع بشبكة NBC الأمريكية ليستر هولت: "في هجمات الحوثيين التي رأيناها على السفن التجارية، هناك أسلحة متطورة. فهل إيران هي التي تزود تلك الأسلحة؟" قال السفير: "لا على الإطلاق".

وعندما سأله هولت عما إذا كانت إيران تخبر المتمردين الحوثيين بكيفية استخدام أسلحتهم، نفى إيرواني ذلك مرة أخرى قائلا إن الحوثيين "يعيشون في حرب منذ 8 سنوات، ولديهم الكثير من الخبرة، ويمكنهم التغلب على عيوبهم، وهم يعتمدون على أنفسهم".

وذكر السفير أن بلاده "لا تريد أزمة في المنطقة"، وشجع الجانبين على التوقف، مضيفا: "إنه طريق ذو اتجاهين، لا يمكن لأحد الطرفين أن يفعل ذلك بمفرده، ويجب على الجانب الآخر أن يتحمل المسؤولية".

ومع ذلك، قال إيرواني إن إيران تدعم الحوثيين الذين يستهدفون السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قائلا: "لأن الجانب الآخر فرض حصارا على غزة، وطالما أنهم لا يسمحون بإيصال الوقود والسلع والسلع إلى الناس في غزة لماذا يجب أن تكون لهم الحرية في نقل البضائع والوقود والمدافع الرشاشة إلى الإسرائيليين؟".

وأضاف أن الحوثيين "يستهدفون السفن الإسرائيلية وأي سفينة تنقل البضائع والسلع من وإلى النظام الإسرائيلي".