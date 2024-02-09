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الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة ضد أهداف تابعة للحوثيين

الشرق الأوسط
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(CNN)--  أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الخميس، شن المزيد من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.

وقالت (سنتكوم)، في بيان عبر منصة إكس، إن "الضربات أصابت 4 زوارق و7 صواريخ كروز مضادة للسفن شكلت تهديدا وشيكا للسفن البحرية الأمريكية والتجارية في المنطقة".

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وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في مؤتمر صحفي، إن ضربات التحالف ضد الحوثيين المدعومين من إيران "دمرت أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق منذ 11 يناير/ كانوم الثاني".

وفي المقابل، قال الحوثيون، في وقت سابق، إنهم لن يوقفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر حتى تنهي إسرائيل حربها على حركة "حماس" في غزة.

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