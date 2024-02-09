الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة ضد أهداف تابعة للحوثيين

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

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(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الخميس، شن المزيد من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.

وقالت (سنتكوم)، في بيان عبر منصة إكس، إن "الضربات أصابت 4 زوارق و7 صواريخ كروز مضادة للسفن شكلت تهديدا وشيكا للسفن البحرية الأمريكية والتجارية في المنطقة".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في مؤتمر صحفي، إن ضربات التحالف ضد الحوثيين المدعومين من إيران "دمرت أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق منذ 11 يناير/ كانوم الثاني".

وفي المقابل، قال الحوثيون، في وقت سابق، إنهم لن يوقفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر حتى تنهي إسرائيل حربها على حركة "حماس" في غزة.