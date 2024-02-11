دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الأحد، بطريقة ساخرة على منشور يفيد بحبس تاجر في مصر، لحوزته عدد من الدولارات، و2000 ريال سعودي، وسط تفاعل.

وقال خبر منشور في إحدى الصحف المصرية، إن "النيابة العامة بمدينة نصر شرق القاهرة، قررت حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحوزته 240 دولارا أمريكيا، و2000 ريال سعودي (حوالي 533 دولارا)، لاتهامه بالاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء".

وكتب نجيب ساويرس معلقا على الخبر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا قائلا: "تاجر نونو في بداية المشوار..هم يبكي بجد..".

وجاء تعليق نجيب ساويرس ردا على أكاديمي مصري معلقا على نفس الخبر قائلا باستغراب: "تاجر؟!!!!!!!!".

وتفاعل رجل الأعمال المصري مع مستخدمة عبر منصة "إكس"، قالت: "هو الواحد لو فكر يسحب دولارات من البنك عشان مسافر ممكن يتقبض عليه!؟ لول!".

فرد ساويرس عليها قائلا: "أه حتى لو معهوش دولارات خالص..".

وكانت وزارة الداخلية المصرية نشرت عدة أخبار خلال الأيام الماضية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تؤكد فيها نجاحها في توجيه ضربات أمنية لعدد من تجار العملات الأجنبية في السوق السوداء، في محاولة لضبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وفي الوقت نفسه، كتبت وزارة الداخلية المصرية على حسابها عبر "إكس"، الأحد: "نفي صحة ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على مندوب إحدى شركات الملاحة من داخل أحد البنوك بالإسكندرية لحيازته عملات أجنبية".

وأضافت الوزارة: "أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت إليه جماعة الإخوان الإرهابية من محاولات يائسة لنشر الشائعات وإختلاق الأكاذيب، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام".