بعد انتقادات متبادلة.. ماذا دار في الاتصال بين بايدن ونتنياهو؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحاجة إلى خطة "موثوقة" لضمان سلامة المدنيين في العملية التي أعلنت إسرائيل عزمها إطلاقها في رفح.

تحدث بايدن مع بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، و"أكد" موقفه بأنه لا ينبغي للجيش الإسرائيلي المضي قدمًا في العملية العسكرية في رفح "بدون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ" لضمان سلامة المدنيين، حسب بيان للبيت الأبيض.

وشدد بايدن، في الاتصال الهاتفي مع نتنياهو، على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

قبل اتصالهما، انتقد نتنياهو تصريحات الرئيس الأمريكي، الخميس، قال فيها إن ملاحقة إسرائيل لحركة حماس غزة "تجاوزت السقف".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مقابلة مع شبكة ABC News بُثت، الأحد: "أقدر دعم بايدن لإسرائيل منذ بداية الحرب، ولا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده بذلك".

في وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إنها لن تدعم عملية عسكرية إسرائيلية في رفح "دون تخطيط جدي" نظرًا للمخاطر المحيطة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال، في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي"، إن أولئك الذين يقولون إن الجيش لا يستطيع دخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة يريدون خسارة إسرائيل.

وأمر مكتب نتنياهو الجيش بالاستعداد لـ"خطة مزدوجة" لإجلاء ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص في رفح، نزح العديد منهم بالفعل من أجزاء أخرى من الجيب ويقولون إنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه.

وأدانت عدة دول عربية الخطة الإسرائيلية، ودعت قطر مجلس الأمن الدولي إلى "منع" إسرائيل من ارتكاب ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية".