"سنوسِع الحرب إذا وسع".. حسن نصرالله رافضًا "وقف القتال مع إسرائيل

وزير خارجية لبنان لـCNN: نحن "خائفون" من جرنا إلى حرب إقليمية أوسع.. ونتحاور مع حزب الله

لم يستخدما أقوى الأسلحة بعد.. هل يدخل حزب الله وإسرائيل في حرب مفتوحة؟

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الجهود الخارجية الرامية إلى وقف القتال بين الحزب وإسرائيل، قائلا إن المقترحات الدولية تركز فقط على أمن إسرائيل دون عرض وقف إطلاق النار في غزة.

وقال نصرالله: "هذه الجبهة (الجنوبية) لن يكون لها وقف لإطلاق النار إلا بعد توقف العدوان على غزة، وبعد اتفاق واضح مع المقاومة الفلسطينية في غزة".

وانتقد نصرالله المقترحات المقدمة للبنان، قائلا إن هدف الدولة التي قدمتها هو عودة 100 ألف إسرائيلي نزحوا بسبب القتال في شمال إسرائيل.

وقال في خطاب متلفز في إشارة إلى إسرائيل: "إنهم في ورطة… إنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بتقديم مطالب".

وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق، وفقا لوثيقة اطلعت عليها، أن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني: "سلّم اقتراحًا مكتوبًا إلى بيروت يدعو المقاتلين، بما في ذلك وحدة الرضوان الخاصة بحزب الله، إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات (6 أميال) من الحدود، من بين إجراءات أخرى".

ولم تطلع CNN على تلك الوثيقة وتواصلت مع الحكومة الفرنسية للتعليق.

ولم يشر نصر الله إلى الاقتراح الفرنسي بالاسم لكنه قال إن الوسطاء لم يقدموا سوى ورقة تحمي أمن إسرائيل.

وقال نصرالله: "من يهددنا بتوسعة الحرب فنحن سنوسِع إذا وسع".

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن فرنسا لم تقدم اقتراحًا رسميًا، بل "وثيقة تتضمن أفكارًا".

وأضاف: "نحن اليوم أمام خيارين: إما الاستقرار الدائم الذي سيستفيد منه الجميع، أو الحرب التي ستكون خسارة لجميع الأطراف. آمل أن تنتهي هذه المرحلة الصعبة بتحقيق الاستقرار الدائم".