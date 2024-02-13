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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصيب صحفيا الجزيرة، إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر، الثلاثاء، خلال غارة جوية إسرائيلية على شمال مدينة رفح بقطاع غزة، وفق ما نشرته الشبكة الإخبارية القطرية.

وأفادت قناة "الجزيرة" الإنجليزية أن المراسل إسماعيل أبو عمر، والمصور أحمد مطر، أصيبا "بجروح خطيرة" ويعالجان في المستشفى الأوروبي بالقرب من خان يونس، مضيفة أن إسماعيل أبو عمر اُضطر إلى بتر ساقه.

تواصلت شبكة CNN مع قناة "الجزيرة" والجيش الإسرائيلي.

وفقاً للجنة حماية الصحفيين، قُتل ما لا يقل عن 85 صحفيًا وعاملاً في مجال الإعلام، حتى الثلاثاء، في القتال القائم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وتمثل هذه الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بجمع البيانات في عام 1992.