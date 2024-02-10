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"طنجرة ضغط من اليأس".. تحذيرات من كارثة إنسانية في رفح مع تكدّس نصف سكان غزة فيها

بعدما كانت "آمنة".. رفح تواجه غارات جوية وإسرائيل تحذر من دخول قواتها قريبًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت السعودية والكويت وقطر والأردن ومجلس التعاون الخليجي تحذيرات، السبت، بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عزمها دخول قواتها إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وحذرت وزارة الخارجية السعودية، السبت، في بيان، من تداعيات اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، واصفةً ذلك بأنه "أمر بالغ الخطورة"، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، تويتر سابقًا.

وأضافت الخارجية السعودية في بيانها أنها تؤكد على ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلاً، لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة "يتحمل مسؤوليتها كل من يدعم العدوان".

وأوضح بيان الخارجية السعودية أن "رفح باتت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح"، مؤكدًا "رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسريًا، ومجددًا مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار".

وحذرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، السبت، "من خطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي تأوي عدداً كبيراً من الأشقاء الفلسطينيين الذين نزحوا إليها كملاذ آمن من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، "رفض الأردن المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها"، مشددًا على "ضرورة إنهاء الحرب على القطاع والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين وعودتهم إلى أماكن سكنهم، ووصول المساعدات إلى جميع أنحاء القطاع".

ودعا السفير القضاة، بحسب البيان، "المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار بحربها المستعرة، التي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشددًا على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته ودون إبطاء لمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوري لإطلاق النار".

كما أدانت قطر "بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة"، محذرة من "وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع المحاصر".

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، السبت، "مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية "رفض قطر القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة"، بحسب البيان.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، السبت، "عن قلق الكويت الشديد إزاء مخططات القوات الإسرائيلية بمهاجمة مدينة رفح بغزة بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا منها".

وجددت الوزارة "موقف الكويت الرافض لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني، ودعت إلى ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين".

كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، السبت، عن "إدانته ورفضه الشديدين للنيات المعلنة من قبل إسرائيل بشأن اقتحام مدينة رفح بعد ترحيل السكان المدنيين قسرا منها"، بحسب بيان نشرته وكالة "واس".