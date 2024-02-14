مسؤول أممي: قيام إسرائيل بعملية عسكرية في رفح قد يؤدي إلى "مذبحة"

غارات إسرائيلية مميتة في رفح.. ومسؤول بالأمم المتحدة يحذر من "المزيد من الجرائم الوحشية"

(CNN) -- حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، الثلاثاء، من تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية في رفح في غزة قد تؤدي إلى "مذبحة"، وتترك الجهود الإنسانية في غزة "على حافة الموت".

وتضاف تصريحات غريفيث إلى المعارضة الدولية المتزايدة للهجوم البري الإسرائيلي المحتمل على رفح حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون نازح فلسطيني متكدسون في ملاجئ مؤقتة.

وقال المسؤول الأممي عن النازحين: "إنهم، مثل جميع سكان غزة، ضحايا اعتداء لا مثيل له في كثافته ووحشيته ونطاقه".

وحث إسرائيل على الاستماع إلى تحذيرات المجتمع الدولي من "العواقب الخطيرة" للغزو البري، وأضاف أن "التاريخ لن يكون لطيفا" إذا تم تجاهل هذه الدعوات.

ولم تقدم القوات الإسرائيلية بعد خطتها للحكومة لإخلاء رفح، بحسب متحدث باسم الجيش.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات تهدف إلى وضع خطة لإجلاء المدنيين "بعيدًا عن الأذى، وتمييز المدنيين عن مقاتلي حركة حماس".