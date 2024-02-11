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القدس (CNN)-- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مجددا أن الجيش الإسرائيلي سيشن قريبا عملية في رفح جنوب قطاع غزة، وتعهد بتوفير ممر آمن للمدنيين، إلا أنه قدم القليل من التفاصيل.

وقال نتنياهو في مقابلة مع جوناثان كارل مراسل شبكة ABC News، الأحد: "النصر في متناول اليد. سنفعل ذلك. سنسيطر على كتائب حماس الإرهابية المتبقية في رفح، المعقل الأخير، لكننا سنقوم بذلك".

وأضاف نتنياهو بحسب مقطع فيديو نُشر قبل بث المقابلة الكاملة: "سنقوم بذلك مع توفير ممر آمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة".

وعندما سُئل عن المكان المتوقع أن يتوجه إليه الفلسطينيون، قال نتنياهو: "إننا نعمل على وضع خطة مفصلة".

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، جيشه بالاستعداد لإجلاء ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص في المدينة. وقد نزح العديد منهم بالفعل من أجزاء أخرى من القطاع، ويقولون إنه ليس لديهم مكان يذهبون إليه.

وكانت الولايات المتحدة قالت إنها لن تدعم عملية عسكرية إسرائيلية في رفح "دون تخطيط جاد" نظرا لمخاطرها.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل في مؤتمر صحفي، الخميس، إن "القيام بمثل هذه العملية الآن دون تخطيط ودون تفكير يذكر في منطقة يُوجد بها مأوى لمليون شخص سيكون كارثة".

وقد أعربت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى، فضلاً عن العديد من الدول والمنظمات- بما في ذلك الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر وغيرها- عن قلقها إزاء الهجوم البري الذي يلوح في الأفق للجيش الإسرائيلي، وتأثيره على السكان المدنيين في رفح.

وقال نتنياهو: "أولئك الذين يقولون إنه لا ينبغي لنا أن ندخل رفح تحت أي ظرف من الظروف، يقولون بالأساس: (اخسروا الحرب، وأبقوا على حماس هناك)".