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العاهل الأردني لماكرون: الهجوم على رفح ستكون له "عواقب كارثية ولا يمكن قبوله"

الشرق الأوسط
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العاهل الأردني لماكرون: الهجوم على رفح ستكون له "عواقب كارثية ولا يمكن قبوله"
Credit: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images

باريس، فرنسا (CNN)-- قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل اجتماعهما في باريس، الجمعة، إن الهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث يبحث 1.5 مليون فلسطيني عن مأوى، ستكون له "عواقب إنسانية كارثية"، و"لا يمكن قبوله".

ومن جانبه، كرر ماكرون التأكيد على أن الهجوم على رفح سيخلق "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع.

وقال ماكرون: "سيكون ذلك مرة أخرى انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية".

وكان الديوان الملكي الأردني أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الجمعة، أن "الملك عبدالله الثاني وصل إلى قصر الإليزيه في باريس، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون".

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