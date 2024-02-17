وزير الخارجية القطري: يجب وقف الحرب في غزة اليوم بدون شروط مسبقة

مسؤول في اليونيسيف عن أطفال غزة: يعيشون على وجبة واحدة في أحسن الأحوال

مشاهد رعب وموت داخل مستشفى ناصر في غزة.. ما الذي يحدث هناك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إنه "يجب وقف الحرب (في قطاع غزة) اليوم حتى بدون شروط مسبقة".

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في تصريحات على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، السبت: "لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار في غزة مشروطًا بإطلاق سراح الرهائن"، مٌشيرًا إلى أن قطر لا ترى سببًا لاستمرار الحرب في الوقت الحالي.

وحذّر من أن "الوقت ليس في صالحنا ومع قدوم شهر رمضان... وسيكون الموقف خطيرًا على المنطقة"، مُعتبرًا أن "وقف الحرب سيؤدي إلى عودة الرهائن".

وتحدث وزير الخارجية القطري عن تحقيق "تقدم بالأسابيع الماضية لكن خلافات واجهتنا بالأيام الأخيرة". في حين قال إن بلاده تتوقع حدوث "صفقة تبادل قريبًا"، وأن الدوحة تبذل جهودها للوصول إليها.

وأشار إلى أن "شعوبنا بدأت تطرح أسئلة بشأن صداقاتنا وحلفائنا وشركائنا، الذين يغيرون مواقفهم لأن الشعوب المعنية بهذه الصراعات مختلفة عنا"، موضحًا أنه "عندما يتعلق الأمر بقتل الفلسطينيين نرى أن هناك تخليًا عن مبادئ وعن المصداقية الدولية".

الأسبوع الماضي، جرت محادثات في مصر حضرها مسؤولون من قطر وجهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف القتال في غزة دون الإعلان عن تقدم ملموس، وسط تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي برفض مطالب حماس التي "الوهمية".

في وقت سابق السبت، قال المنسق الإسرائيلي لشؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، لشبكة CNN،، إن مطالب حركة حماس يجب أن تكون "قريبة من الواقع".

وتابع القائد السابق لقوات الجيش الإسرائيلي، في مقابلة مع مراسل شبكة CNN، أليكس ماركوارت، خلال مؤتمر ميونخ: "نريد بشدة التوصل إلى اتفاق، ونعلم أننا بحاجة إلى دفع الأثمان، لكن مطالب حماس منفصلة عن الواقع، ووهم".

في حين أكد هيرش أن "رفح هي التالية بالطبع"، في معرض رده على سؤال حول خطط إسرائيل لشن هجوم بري على مدينة رفح، التي تضم أكثر من 1.3 مليون مدني فلسطيني.