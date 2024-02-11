حماس: الهجوم البري الإسرائيلي في رفح سيدمر مفاوضات الرهائن

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(CNN)-- ذكرت قناة "الأقصى" التلفزيونية التابعة لحركة حماس، الأحد، نقلا عن مصدر قيادي في حماس، أن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوبي غزة سيعني نهاية المفاوضات بشأن الرهائن.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان، الجمعة، إن نتنياهو وجه الجيش بالتخطيط "لإجلاء السكان" من رفح تحسبا لهجوم بري على المدينة الجنوبية في غزة.

وفي مقابلة مع شبكة ABC، الأحد، وصف نتنياهو رفح بأنها "آخر معقل" لحماس، وقال إن إسرائيل "تضع خطة مفصلة" لتوفير "ممر آمن" للمدنيين، لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل.

وتعرضت رفح، التي تضم 1.3 مليون نازح فلسطيني، لإطلاق نار متزايد من الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، حيث يقول الجيش إنه يتم استهداف نشطاء حماس في المدينة.

وبحسب قناة "الأقصى"، قال مصدر قيادي في حماس، الأحد، إن الهجوم على رفح سيعني "تدمير" المفاوضات المستمرة منذ أسابيع.

ونقلت قناة "الأقصى" عن المصدر في حماس قوله: "نتنياهو يحاول التهرب من التزامات اتفاق التبادل بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح".