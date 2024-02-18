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الحكومة الإسرائيلية تؤيد بالإجماع قرارا يرفض "الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية"

الشرق الأوسط
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الحكومة الإسرائيلية تؤيد بالإجماع قرارا يرفض "الإملاءات الدولية" حول التسوية الدائمة مع الفلسطينيين
Credit: RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images

القدس (CNN)-- أيدت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الأحد، قرارا برفض "الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، الأحد، في بداية اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيطلب إجراء تصويت رسمي "في ضوء التصريحات التي سُمعت من المجتمع الدولي مؤخرا، حول محاولة فرض دولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب على إسرائيل".

وذكر مكتب نتنياهو في بيان أن "إسرائيل ترفض رفضا قطعيا الإملاءات الدولية المتعلقة بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين".

وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن أي تسوية سيتم التوصل إليها "فقط من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".

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