السعودية.. رئاسة الحرس الملكي تحدد 4 شروط للراغبين بالالتحاق بصفوفها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت رئاسة الحرس الملكي في المملكة العربية السعودية، الأحد، عن فتح باب القبول للراغبين بالالتحاق بصفوفها برتبة جندي، محددة 4 شروط يجب أن تتوفر في المتقدم.

جاء ذلك في بيان للحرس الملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية وورد فيه: "أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول والتسجيل اليوم ولمدة أسبوع لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها (رجال) برتبة جندي على تخصص (أمن وحماية)".

وأضافت: "اشترطت الرئاسة على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وألا يتجاوز عمر المتقدم (23) سنة، وألا يقل طول المتقدم عن (175سم) مع تناسق الطول مع الوزن".

وتابعت: "رئاسة الحرس الملكي تدعو الراغبين بالتسجيل، الدخول على الموقع الإلكتروني https://irec.srg.gov.sa.".