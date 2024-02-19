(CNN)-- واصلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعها في السوق المصري، نتيجة زيادة الطلب قبل شهر رمضان، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية.

وأعلنت الحكومة تعاونها مع شركات القطاع الخاص في تنظيم معارض سلع ذات أسعار مخفضة، وأتاحت شراء "كوبونات" لمنحها إلى غير القادرين للمساعدة في شراء احتياجاتهم. في الوقت نفسه رفعت 4 شركات منتجة للسجائر أسعار منتجاتها، وسجّل سعر علبة السجائر الشعبية 30 جنيهًا (0.97 دولار).

وفقًا لبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء المصري، زادت أسعار التجزئة لمنتجات الأرز والدقيق والسكر والمكرونة والشاي والبيض والخضروات بنسب متفاونة، كما زادت أسعار اللحوم بنسبة 4.32% لتصل إلى قرابة 400 جنيه (12.94 دولار) للكيلو، والدواجن بنسبة 1.3% لتسجل 112 جنيهًا (3.62 دولار) للكيلو.

قال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد المصري، إن الاتحاد يتعاون مع الحكومة لإقامة معارض "أهلًا رمضان" لإتاحة السلع الأساسية، وتخفيف العبء عن المستهلكين، وذلك بأسعار أقل.

توقع المصري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تشهد معارض "أهلًا رمضان" هذا العام "إقبالًا ضخمًا" من المواطنين في ظل عدم توافر بعض السلع الأساسية في الأسواق، وارتفاع أسعار أخرى، مستندًا إلى "الإقبال الكبير" على معرض افتتحه وزير التموين علي المصيلحي بإحدى مناطق محافظة القليوبية.

من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، إن الغرفة ستتولى إنشاء 3 معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة القاهرة لتوفير سلع مدعمة للمواطنين قبل حلول شهر رمضان.

وأضاف "العشري"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن عددًا كبيرًا من الشركات المشاركة بالمعارض ستقدم خصومات على السلع المطروحة بمعرض "أهلًا رمضان" لتحقيق مبيعات ضخمة، وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات المواطنين من السلع. وأضاف أن نسبة زيادة أسعار السلع ليست مرتفعة مقارنة بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حسب قوله.

في سياق متصل، قال رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، إن شركات السجائر رفعت أسعار منتجاتها للمرة الثانية خلال 3 شهور، بسبب زيادة أسعار المواد الخام التبغية والنوالين البحرية، مضيفًا أن شركات الشحن تأخرت عن توفير مستلزمات الإنتاج لصناعة التبغ، كما رفعت من أسعار النوالين البحرية مما أثر على سعر المنتج النهائي للمستهلك.

ورفعت 4 شركات لإنتاج السجائر أسعار منتجاتها على مدار الأسبوع، بقيم متفاوتة، وسجل سعر السجائر الشعبية 30 جنيهًا (0.97 دولار) للعلبة.

وأضاف إمبابي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه رغم زيادة أسعار السجائر إلا أن بعض التجار يحجبون البضائع عن السوق لبيعها بأعلى من السعر الرسمي، مستبعدًا أن يكون انخفاض إنتاج الشركات وراء ظهور السوق الموازية لبيع السجائر، مشددًا على ضرورة تغيير هيكل توزيع السجائر ليتم بيعها مباشرة إلى المستهلك النهائي عبر المنافذ الرسمية بدلًا من توزيعها على الوكلاء والموزعين الذي قد يحجب بعضهم بيع السجائر عن السوق للمبالغة في الأسعار.

هذه المرة الثانية التي ترفع أسعار السجائر خلال آخر 3 شهور، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، إلا أنه رغم الزيادة مازال هناك سوق موازية لبيع السجائر بأسعار أعلى من سعرها الرسمي.