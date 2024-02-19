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القدس (CNN)-- أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الاثنين، أن الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل، بحسب بيان نشره كاتس على منصة إكس، تويتر سابقًا.

وقال كاتس: "لن نسامح ولن ننسى. باسمي وباسم مواطني إسرائيل، أبلغت الرئيس لولا بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يعتذر ويتراجع عن تصريحاته".

ويعني المصطلح اللاتيني إعلان "شخص غير مرغوب فيه"، أنه "شخص غير مرحب به"- وهو المصطلح الدبلوماسي لشخص أجنبي تحظر حكومة دولة ما دخوله أو إقامته فيها.

وخلال قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت، الأحد، في أديس أبابا، أشار الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى الوضع في قطاع غزة باعتباره "إبادة جماعية".

وقال لولا: "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني ليس له مثيل في التاريخ. في الواقع، حدث ذلك عندما قرر هتلر قتل اليهود".

وجاء إعلان كاتس بعد أن استدعى السفير البرازيلي في نصب ياد فاشيم، وهو متحف ذكرى "الهولوكوست" في إسرائيل، للتعبير عن اعتراض إسرائيل على تصريحات لولا دا سيلفا.

وسلط وزير الخارجية الإسرائيلي الضوء على خطورة تصريحات الرئيس البرازيلي، واصفا إيها بأنها "هجوم خطير معاد للسامية"، والذي "يدنس" ذكرى أولئك الذين قُتلوا في الهولوكوست، بما في ذلك أفراد عائلة كاتس.