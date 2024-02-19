بشأن رفح وإطلاق الرهائن.. ما الذي دار بين بايدن ونتنياهو بآخر مكالمة؟

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إطلاق سراح الرهائن في غزة يمكن أن يتم من خلال "عمل عسكري قوي" و"مفاوضات صارمة للغاية".

وقال نتنياهو، في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، في القدس، الأحد: "هذا الموقف الصعب يجب أن يشمل ممارسة الضغط وممارسة الضغوط ليس فقط على حماس نفسها، بل على أولئك الذين يمكنهم ممارسة الضغط على حماس، بدءًا من قطر".

وأضاف: "قطر يمكنها الضغط على حماس كما لا يستطيع أي شخص آخر. إنهم يستضيفون قادة حماس، وحماس تعتمد عليهم ماليًا. وأنا أحثكم على الضغط على قطر للضغط على حماس لأننا نريد إطلاق سراح رهائننا".

وتابع نتنياهو: "آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق قريبًا لإطلاق سراح المزيد من الرهائن لدينا، ولكن سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم التوصل إلى اتفاق، علينا إنهاء المهمة لتحقيق النصر الكامل".