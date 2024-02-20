26 دولة في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة

(CNN)-- قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، اتفقت 26 دولة من أصل 27 دولة على الدعوة إلى "هدنة إنسانية فورية" من شأنها أن تؤدي إلى "وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة.

وأضاف بوريل في بروكسل: "أعربت الدول الـ26 عن دعمها للبيان الذي أصدرته خلال نهاية الأسبوع الماضي حول الوضع في غزة، وأصدرت بيانا جديدا هو في الأساس نفس البيان".

وتابع: "ولكن مع فقرة إضافية تتطلب هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتوفير المساعدة الإنسانية".

ويكافح الاتحاد الأوروبي، منذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لتقديم رد موحد على العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على غزة ردا على هجوم "حماس".

ولم يذكر بوريل اسم الدولة التي لم توافق على البيان.

وقال المسؤول الأوروبي إن الاتحاد يقترب من فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وأضاف: "ناقشنا حزمة العقوبات الـ13 آمل أن تتم الموافقة عليه قبل 24 فبراير/ شباط"، وتابع: "نواصل مناقشة استخدام الأموال الناتجة عن استثمار الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، والغرض هو استخدامها للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق كامل من أجل تنفيذ هذا القرار".