أمريكا تقصف أهدافًا للحوثيين في اليمن منها مركبة مسيّرة تحت الماء لأول مرة

حزب الله والحوثي وميليشيات العراق.. نظرة تحليلية على مدى سيطرة إيران على وكلائها في المنطقة

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع الفرنسية، الثلاثاء، إن السفن الحربية الفرنسية اعترضت ودمرت، مساء الاثنين، طائرتين دون طيار قادمتين من اليمن أثناء قيامها بدوريات في المنطقة.

وقالت الوزارة إن الفرقاطات الفرنسية "رصدت عدة هجمات بطائرات بدون طيار قادمة من اليمن في مناطق دورياتها في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر".

وأضافت أنها اشتبكت مع طائرتين مسيرتين ودمرتهما، قائلة إن "هذه التصرفات تساهم في الأمن البحري".

يأتي ذلك وسط تصاعد وتيرة الهجمات على سفن الشحن الجاري المارة بالبحر الأحمر، على خلفية موقف جماعة الحوثي من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي، الاثنين، رسميًا عملية بحرية عسكرية تحمل اسم أسبيدس (تعني الدرع باليونانية)، هدفها "استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن"، وفقًا لبيان صحفي للاتحاد الأوروبي.