ماذا سيحدث إذا لم تحكم "العدل الدولية" لصالح جنوب إفريقيا بدعواها ضد إسرائيل؟.. نورا عريقات توضح لـCNN

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت مبعوثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، لمحكمة العدل الدولية، الأربعاء، إن إسرائيل "يجب أن تمتثل" لـ"التزاماتها كقوة احتلال" في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت نسيبة: "سواء تم تحديد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الإنساني الدولي أو بموجب ميثاق (الأمم المتحدة)، فإن النتيجة هي نفسها. وقالت نسيبة: "إنه أمر غير قانوني… أعمال إسرائيل غير القانونية لا يمكن أن تبقى دون عواقب".

وتحدث نسيبة في اليوم الثالث من جلسات الاستماع في قضية تتعلق باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967. وجلسة الأربعاء هي جزء من قضية منفصلة عن الإجراءات التي عقدت في يناير/كانون الثاني بشأن اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها ضد إسرائيل بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتأتي جلسة هذا الأسبوع استجابة لطلب الأمم المتحدة بإصدار حكم استشاري بشأن الاحتلال، الذي لن يكون ملزمًا من الناحية القانونية.

وقامت الإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق تاريخي في عام 2020. لكن الدولة الخليجية، التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرتين خلال العامين الماضيين، قدمت مشروع قرار ينتقد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول، تم تمرير نسخة مخففة منه بشكل كبير في نهاية الأمر.

ودعت مبعوثة الإمارات إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف أوامر الإخلاء في القطاع.

وقالت نسيبة في جلسة استماع في لاهاي، الأربعاء: "إننا نجتمع اليوم بينما تستمر الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين، مع الإفلات من العقاب. بعد أربعة أشهر من عمليتها العسكرية في غزة وبعد أربع إخفاقات من جانب مجلس الأمن في الدعوة إلى وقف إطلاق النار".

وأضافت نسيبة: "لقد عانى الشعب الفلسطيني لفترة طويلة جدًا في ظل احتلال يبدو محصنًا ضد القانون الدولي".